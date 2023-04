Inde: Villageois confinés après des attaques mortelles de tigre

Des centaines de villageois dans le nord de l’Inde ont reçu l’ordre de rester confinés chez eux lundi après le coucher du soleil. Cette annonce survient après la mort de deux personnes dans des attaques d’un ou plusieurs tigres. Les autorités de l’État de l’Uttarakhand ont décrété ce couvre-feu entre 19 h et 6 h dans deux districts, où les écoles sont par ailleurs fermées lundi et mardi.

La première attaque mortelle a eu lieu jeudi et la deuxième dimanche, mais on ignore si elles sont le fait d’un seul tigre ou de deux animaux différents, a indiqué un responsable. «Notre personnel armé est sur place», a déclaré le garde forestier Swapnil Anirudh. «Il y a peu de proies sauvages dans cette zone, et les humains et le bétail sont des proies faciles», a-t-il ajouté.