Football - Villarreal ravive les regrets de Young Boys

Young Boys peut avoir des regrets. En dominant l’Atalanta (2-3) jeudi soir à Bergame, Villarreal a, en effet, rempli la deuxième condition nécessaire aux Bernois pour terminer à la 3e place du groupe H de la Ligue des champions. Problème: 24 heures plus tôt à Old Trafford, le quadruple champion de Suisse en titre, dans l’obligation de s’imposer en Angleterre, avait été incapable de battre Manchester United lors de cette ultime journée de la phase de poules.

Un résultat d’autant plus fâcheux, compte-tenu du désintérêt total affiché par les Red Devils, que les Italiens se sont inclinés devant leur public face à des Espagnols ultra-réalistes. Obligée de s’imposer pour poursuivre l’aventure en C1, la Dea a connu un retard à l’allumage fatal dans cette rencontre pourtant reportée d’un jour en raison des fortes chutes de neige tombées mercredi sur le nord-est de la Lombardie.

La formation transalpine a ainsi concédé l’ouverture du score dès les premiers instants de la partie (3e) suite à une grossière perte de balle de Demiral dans le rond central. Une erreur dont a profité Danjuma, parfaitement lancé en profondeur par Parejo. Une entame de match rêvée et un scénario parfait pour la formation d’Unai Emery, qualifiée au coup d’envoi.

En position de force, le Sous-Marin jaune a alors délibérément laissé la possession du ballon à l’Atalanta et accepté la domination territoriale de son adversaire , misant ensuite sur des attaques rapides. Sur l’une de ses rares incursions dans le camp adverse, le tenant du titre de l’Europa League a pu doubler la mise grâce à un frappe imparable de Capoue (42e), couvert par un Demiral en grande difficulté et remplacé à la pause.

Un changement qui n’a pas apporté immédiatement la sérénité espérée au sein de l’arrière-garde bergamasque, qui a capitulé dès le retour des vestiaires devant ce même Danjuma (51e). La tête sous l’eau, Freuler et ses coéquipiers ont toute f ois f ait preuve d’un superbe état d’esprit et offert une dernière demi-heure de folie à leurs tifosi, Malinovskiy (71e) et Zapata (80e) réduisant logiquement l’écart. Une réaction insuffisante pour des Lombards finalement reversés en Ligue Europa . Villarreal disputera, lui, les 8es de finale de la Ligue des champions.