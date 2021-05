Football : Villarreal sort Arsenal, Manchester United assure

Villarreal s’est qualifié pour sa première finale de Ligue Europa en éliminant Arsenal, privé de Granit Xhaka. Malgré leur défaite contre l’AS Rome (2-3), les Red Devils n’ont pas tremblé.

Privés de Granit Xhaka (qui s’est blessé à l’échauffement), les Gunners risquent de revoir défiler dans leur tête les images du poteau trouvé par Pierre-Emerick Aubameyang à un peu plus de dix minutes de la fin. Sur une remontée de balle rapide sur le flanc droit, Hector Bellerin avait adressé un centre et le Gabonais s'était élevé plus haut que deux adversaires pour reprendre le ballon d'une tête piquée qui a été repoussée par le montant droit de Geronimo Rulli (79e). Aubameyang avait déjà vu une volée fouettée de l'extérieur du droit toucher l'extérieur du poteau en première période (39e).

Mais Mikel Arteta a eu beau se prendre la tête à deux mains, le résultat final reflète assez bien la prestation de son équipe, qui a tardé à se montrer vraiment pressante. Les Londoniens, 9e en championnat et distancés dans la course à l'Europe, savaient pourtant qu'ils n'avaient plus que ce match pour sauver leur saison et peut-être le poste de leur entraîneur.