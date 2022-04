Football: Le Real Madrid et Villarreal se qualifient pour les demies

Ce mardi soir, Karim Benzema a inscrit son 12e but de la saison en Ligue des champions.

Parfois, tout se résume à un seul nom. Et comme souvent ces dernières semaines, celui de Karim Benzema est une bonne manière de clore le débat. Sans doute que face à Chelsea mardi, le Real Madrid était moins fort. Mais ce sont bien les Espagnols qui iront en demi-finales de la Ligue des champions, grâce au but décisif de leur attaquant français en prolongation.

Cela est rageant pour Chelsea. Car dans la situation dans laquelle il se trouvait, le club londonien n’avait de toute façon pas abondance de choix: il lui fallait forcer le destin. La stratégie sélectionnée par Thomas Tuchel avait tout pour être la bonne: la titularisation de Ruben Loftus-Cheek, dans un rôle hybride, entre l’aile et l’intérieur du jeu, selon les séquences. L’idée de l’Allemand a rendu presque injouable l’Anglais pour le Real Madrid.

Les Blues y avaient même ajouté un soupçon de finition, histoire de se créer et de terminer des occasions, pour retourner la situation. Le football était prompt à se montrer complice, en récompensant l’audace et la proactivité. Mason Mount ouvrait le score au quart d’heure, Antonio Rüdiger doublait la mise après la pause et même Timo Werner devait envoyer Chelsea en demies, suite au 3-0 de la 75e.