Villars-le-Terroir: motard de 16 ans décédé, tracteur percuté

Un accident mortel s’est produit samedi, vers 21h10, à Villars-le-Terroir. Un jeune motard de 16 ans, élève conducteur, a perdu la maîtrise de sa moto, peu avant l’intersection de la route de Fey, dans une courbe à droite. Il a alors dévié sur la gauche et percuté la jante avant gauche d’un tracteur qui circulait normalement en sens inverse.

A la suite du choc, d’une extrême violence, la moto a pris feu et l’adolescent a été projeté dans un champ. «J’étais tranquillement chez moi, quand j’ai entendu une énorme explosion. C’était tellement puissant, que les murs de ma maison ont tremblé», explique un voisin. Plusieurs personnes présentes sur place lui ont porté secours. Malgré tout, le motard, un Suisse domicilié dans la région, est décédé sur les lieux de l’accident.

La route cantonale a été fermée le temps des secours et du constat de l’accident. «Tout ça a duré environ deux heures», précise notre témoin. Cet événement a nécessité l’engagement de cinq patrouilles de gendarmerie, des spécialistes de l’unité de circulation, d’une ambulance, du SMUR, d’un hélicoptère de la REGA, du SDIS du Gros-de-Vaud, de l’équipe de soutien d’urgence (ESU), de la DGMR / SIERA, d’une entreprise de nettoyage, de dépanneurs, du CURML et d’une entreprise de pompes-funèbres. Le Ministère public a été avisé et une enquête a été ouverte.