Ecoles fribourgeoises: Il vise la communauté LGBT, des élus quittent la salle

«Expliquer aux enfants qu’une femme peut porter une barbe, qu’un homme peut avoir une vulve ou que l’on puisse être ni femme ni homme, est un non-sens total et ne vise aucune prévention ni protection de l’enfant.» Jeudi soir, c’était le coup de théâtre en fin de séance du Conseil général de Villars-sur-Glâne (FR). Le centriste Varya Karati a reproché à l’Exécutif local le manque de transparence du contenu d’éducation sexuelle vis-à-vis des parents et des enseignants. Il voit en les thématiques du genre et de la transidentité abordées à l'école une «propagation de concepts extrêmes» auprès des enfants, rapporte «La Liberté».