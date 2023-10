Genève: Le centre funéraire de Saint-Georges va faire peau neuve

En raison des nuisances, les chapelles principales ne seront plus accessibles au public. Le reste des travaux sera réalisé en février 2024.

Construit dans les années 70, le centre funéraire de Saint-Georges, au Petit-Lancy, est dans un état vétuste et nécessite une remise aux normes. En avril dernier, le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté un crédit de près de 35 millions de francs en vue de sa rénovation. Cette dernière démarre ce lundi avec les travaux préparatoires.

Cette première étape va engendrer d’importantes nuisances sonores, raison pour laquelle les chapelles principales A et B, qui sont aujourd’hui les plus fréquentées, ne seront plus accessibles au public. A la place ce sont deux autres chapelles, situées dans le cimetière, qui seront utilisées. L’accueil des familles pour organiser les cérémonies aura désormais lieu à l’avenue du Cimetière 1, dans les locaux de l’administration des cimetières.