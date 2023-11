Ville de Genève: Le marché de Noël investit la rive droite

Lumières scintillantes, envolées musicales, terroir et fumets festifs: après un nouveau déménagement, le marché de Noël investit pour la première fois la Rive droite, dès ce jeudi. Né au parc des Bastions, il a ensuite dû grandir au Jardin anglais pour désormais se développer au quai du Mont-Blanc, dans le cadre de sa cinquième édition. Ces pérégrinations sont le résultat de télescopages avec d’autres évènements se déroulant au même endroit, comme jadis avec la Course de l’escalade; ou encore la conséquence de nuisances engendrées par la manifestation.

Quelque 80 artisans et restaurateurs occuperont le nouveau site du marché de Noël, devenu «un élément incontournable de l’animation hivernale à Genève», s’enthousiasme la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis. Au programme également de l’événement, qui se veut «de plus en plus durable»: des performances musicales en tout genre, des ateliers – de fabrication de couronnes de sapin, d’agriculture, de danse, etc. –, ou encore des tours en chevaux de bois. La grande majorité des animations sont gratuites. Plusieurs associations d’entraide sont également présentes. Le marché de Noël se tiendra jusqu’au 24 décembre.