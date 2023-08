Plus de 12000 élèves ont repris le chemin de l'école

Aide aux parents défavorisés

Pour la 11e année consécutive, la Ville relance ses allocations de rentrée scolaire. Une carte de crédit valable auprès de huit commerces généralistes ou spécialisés (librairie, papeterie, etc.) offre aux plus démunis un montant annuel de 130 francs par enfant, au primaire, et 180 frs., au Cycle d’orientation. Près de 5800 élèves en bénéficient. Un chiffre «en légère hausse, note Philipp Schroft, chef du Service social de la Ville. Cela représente pour nous une dépense globale de 833’000 francs». Pour toucher cette aide, les familles suisses ou étrangères doivent résider dans la commune et ne percevoir que des revenus modestes – les subsides à l’assurance-maladie font foi. Pour certains plus particulièrement plongés dans la précarité, les aides étatiques ne suffisent pas en matière de frais de fournitures scolaires. La Fondation Colis du Cœur a ainsi décidé d’une action pour la rentrée, avec le soutien de plusieurs partenaires locaux. Du 22 au 24 août, elle distribuera des «kits éducatifs» à quelque 1800 enfants déjà inscrits auprès de la Fondation, dans le canton. Ces kits comprendront des crayons, des feutres, des Neocolors, des stylos et des gommes.