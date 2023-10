Ville de Genève: Un plan pour accélérer les économies d’énergie 

Comment aller plus vite pour économiser le chauffage dans les bâtiments municipaux? La Ville a son idée. Le Conseil administratif a annoncé mercredi qu’il allait proposer au Conseil municipal l'ouverture de deux crédits, pour un montant net de 3,4 millions de francs. Cette somme doit financer un programme accéléré d’économies de chaleur et d’amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine bâti de la Ville. L’objectif est de déployer

à grande échelle «des systèmes de régulation dynamique du chauffage qui intègrent des éléments connectés (…) à même de prendre en compte des données météorologiques prédictives»; de quoi optimiser le réglage du chauffage, ont indiqué les autorités. Associé à d’autres systèmes, ce programme, qui vise surtout les bâtiments les plus énergivores, diminuerait d’environ 10% les charges énergétiques des sites concernés, selon la Ville.