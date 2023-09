La gauche zurichoise veut 10’000 places de vélo publiques de plus

Les vélos se tassent par centaines en ville de Zurich. Les parkings sont constamment bondés et certains cycles cadenassés aux barrières et poteaux sur les trottoirs gênent les piétons. À ce problème, la gauche zurichoise propose d’étaler l’offre de places de parc en y ajoutant 10’000 de plus ces deux prochaines années. Une motion portée par le Parti socialiste, les Verts et la Gauche Alternative (AL) a été déposée en ce sens mercredi soir à la Municipalité. Seul hic: les places seraient construites sur celles destinées aux automobiles. La proposition a suscité une levée de boucliers de la droite, qui dénonce une «guerre contre la voiture».