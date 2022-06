Philippines : Ville recouverte de cendres après une deuxième éruption

Un volcan est entré en éruption dimanche dans l’est des Philippines, recouvrant d’une couche de cendres une ville pour la deuxième fois en une semaine.

Dimanche matin, les habitants de la ville de Juban, dans la province rurale de Sorsogon, encore sous le choc de l’éruption du volcan Bulusan la semaine dernière , ont été réveillés par le grondement du volcan. Son éruption a recouvert la ville d’une couche de cendres, pour la deuxième fois en une semaine. Le 5 juin, ce même volcan avait envoyé un panache gris sur au moins un kilomètre et recouvert 10 villages de cendres. «Je pensais qu’il pleuvait mais quand j’ai regardé dehors il y avait des cendres partout», a raconté à l’AFP Antonio Habitan, un habitant, à la suite de la nouvelle éruption qui a duré environ 17 minutes. «Notre rivière était claire mais elle est désormais de la couleur des cendres», a-t-il ajouté.

Cette éruption n’a fait aucun blessé mais un niveau d’alerte «troubles de faible intensité» a été émis par les autorités. «Nous ne pouvons toujours pas dire que c’est terminé. Il est toujours possible que cette éruption soit suivie d’une autre, c’est pourquoi nous devons rester prudents avec le volcan Bulusan», a déclaré Renato Solidum, directeur de l’agence, à la radio locale DZBB.

Les secours ont été déployés pour nettoyer les routes recouvertes de cendres et guider les conducteurs en raison d’une visibilité réduite. Cinq vols ont été annulés dans la région. Le bureau local des catastrophes de Juban a déclaré que 366 personnes ont trouvé refuge dans des abris d’urgence, la plupart ayant été évacuées quelques jours avant l’éruption en raison d’une série de tremblements de terre volcaniques.

Le volcan Bulusan a été actif ces dernières années, avec une douzaine d’éruptions similaires enregistrées en 2016 et 2017. Les Philippines sont situées dans la «ceinture de feu» du Pacifique, active sur le plan sismique, et comptent plus de 20 volcans actifs.