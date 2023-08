Un avion fait des loopings au-dessus de Villeneuve jeudi

Un passant a été frappé par le spectacle aérien: «Hallucinant vraiment! Un truc de fou. C’était vachement flippant. Visuellement, c’est choquant, il tirait des leurres de toutes les couleurs.» Ce show aérien qui en a inquiété plus d’un, était, selon toute vraisemblance, un entraînement en vue de l’Acroshow qui se déroule les 18, 19 et 20 août. La programmation de l’événement prévoit en outre: une compétition de parapente acrobatique, des concerts, des démonstrations d’aile delta… et le passage d’un avion FA18 display Team de l’armée Suisse. Contactés, les organisateurs et l’armée n’ont pas encore confirmé l’information.