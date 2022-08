Energie: Villes et particuliers trop peu incités à produire du courant

Produire plus que sa consommation n’est pas encouragé.

Les spécialistes s’accordent: l’énergie solaire sera une des clés de la transition énergétique. Pourtant, surdimensionner une installation solaire pour qu’elle alimente le réseau suisse, en plus du bâtiment qui l’accueille, reste peu intéressant. En effet, si acheter de l’électricité au fournisseur coûte 21.46 ct. par kWh , la revendre à ce même fournisseur ne rapporte que 9,5 ct/ kWh . Cette différence incite communes et propriétaires à n’installer des panneaux que pour leur propre consommation.

Contourner le réseau pour économiser

Pour contourner ce problème, certains mettent en place des solutions permettant d’éviter de repasser par le réseau commun. À Leysin (VD), la commune a construit une conduite à près de 100’000 fr. pour relier le collège, bien équipé en photovoltaïque, et le centre sportif. «Quand l’école est vide, en été, ce qu’elle produit alimente les activités du centre, notamment la patinoire, explique le syndic Jean-Marc Udriot. Si on repassait par le réseau, on perdrait une dizaine de centimes par kilowattheure produit. Cet investissement sera donc très vite rentabilisé». La conduite est active depuis le début de l’année.