Le mouvement de la Grève du Climat a présenté ce vendredi son «Plan d’action», programme ambitieux, détaillé et argumenté de 377 pages et 123 mesures à prendre pour une société «zéro émission en 2030». Le tout est le fruit d’un gros travail collectif et réalisé avec l’aide de scientifiques «avec un budget de zéro franc».

Au vu de l’urgence climatique, il ne fallait pas s’attendre à des petites retouches au modèle actuel ou à des pansements sur de légères plaies: c’est un changement radical qui est proposé. Le programme traite de tous les aspects de la société.

Ainsi, on retrouve des propositions telles que le droit de vote à 14 ans, un congé parental d’une année ou encore un abaissement de la durée du travail à 4 jours par semaine «immédiatement» puis progressivement à 23 heures par semaine, car moins on travaille, moins on produit, et moins on épuise les ressources.

Moins de pub = moins d’achats

Le fil rouge du plan d’action: il faut faire moins. Et, par extension, gommer certaines incitations: «pour réduire la consommation de produits écocides, la publicité commerciale est interdite dans les espaces publics non-numériques. L'espace libéré devrait être utilisé pour l'art et l'éducation», lit-on dans le programme.

L’éducation, et plus généralement l’information, sont au cœur des préoccupations. Le groupe souhaite aussi que les produits de consommation soient étiquetés de façon bien plus transparente quant à leur impact climatique et sur les ressources.

Servez-vous de vos jambes…

Les jeunes grévistes ne cherchent visiblement pas à se faire des amis chez les automobilistes: ils militent pour des villes interdites aux voitures et pour un abaissement général de la vitesse. «En Suisse, le trafic routier représente 32% de toutes les émissions de gaz à effets de serre. D’ici 2025, la vente de moteurs thermiques sera interdite et d’ici 2030, les combustibles fossiles tout comme l’électricité d’origine fossile seront réduits à zéro», écrivent-ils.

… mais surtout pas d’un avion

Le grand méchant, c’est l’avion. Ou plutôt, ce qu’il utilise pour voler. Et, puisque des solutions alternatives et écologiques n’ont pas encore pris le dessus, la seule conclusion est de prendre moins l’avion. «Nous proposons l’interdiction des vols intérieurs et des vols pour les destinations qui peuvent être atteintes par d’autres moyens tels que les transports publics en moins de 8h (et en moins de 24h d’ici 2030)», disent les grévistes. Les jets privés seraient cloués au sol également.

Et pour tout le reste: «début 2025, 10% des carburants pour les avions qui s’approvisionnent en Suisse doivent être synthétiques et issus des énergies renouvelables. Ce quota doit augmenter de 20% par an pour atteindre 100% d’ici 2030».

Les citoyens sont invités à commenter ce plan, à proposer de nouvelles mesures et à rejoindre notre projet Grève du Climat

La science et la morale

Dans sa majorité, le programme des jeunes grévistes est sobre, concret, précis: la science le guidede façon solide. À d’autres occasions, pourtant, le glissement vers la morale surgit. Comme lorsqu’on parle de voyage. Ne plus prendre l’avion ne veut pas dire ne plus voyager… à condition d’adhérer à la vision du voyage des grévistes, et à elle seule.

«Il faut mettre en place une nouvelle forme de tourisme, qui intègre le trajet d’arrivée à destination dans le voyage même. La découverte de cultures étrangères sera d’autant plus excitante qu’elle sera rare et spéciale», disent-ils. Pas de place ici pour une semaine de plage à Magaluf, pour un week-end à Londres ou deux semaines à Ko Phi Phi, on n’oserait appeler ça du tourisme.