Guerre – Villes ukrainiennes sous le feu continu de la Russie

La fuite des civils se poursuit

L’exode des Ukrainiens, surtout vers les pays frontaliers membres de l’Union européenne et de l’Otan, mais aussi la Moldavie, continue. Depuis le début de l’invasion russe, le 24 février, un million de personnes ont été déplacées en Ukraine même et plus de 677’000 sont parties à l’étranger, selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). De longues files de voitures attendaient notamment à la frontière polonaise, parties de Lviv, métropole de l’ouest de l’Ukraine devenue porte de sortie et centre de repli pour les Ukrainiens comme pour les ambassades occidentales. Des milliers d’habitants du sud de l’Ukraine, notamment du grand port d’Odessa, sur la mer Noire, affluaient aussi à la frontière moldave.