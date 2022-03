Vin chaud et fondue pour 47Ter à Rock The Pistes

Rock The Pistes : Vin chaud et fondue pour 47Ter après le concert

47Ter est formé par la bande de copains Pierre, Miguel et Blaise (de g. à dr.) DR

Le combo 47Ter, révélé par les vidéos «On vient gâcher tes classiques», sera à voir dès 13h30 sur la scène itinérante du festival des Portes du Soleil, montée pour la première fois aux Lindarets (F). Le trio parisien passera en revue les tubes de «L’adresse» et les titres de «Légende», dernier album en date dans lequel les trois copains dans la vingtaine se questionnent sur leur vie et leur avenir. Entre deux Zenith, ce concert au milieu des pistes de ski est une «parenthèse supercool» dont se réjouissent beaucoup Pierre, Miguel et Blaise, comme nous l’a confié ce dernier.

Comment appréhende-t-on une telle date?

On est en pleine tournée, on est chaud. Très chaud même puisque l’ambiance sera marante et que le cadre changera complètement de ce qu’on a l’habitude. Nos derniers shows un peu hors-normes remontent à juste avant Noël 2021. On s’est produit au bord de la mer, à Tahiti et à La Réunion. Là, ce sera l’autre extrême.

La neige, c’est un élément qui vous parle?

On n’est vraiment pas égal là-dessus. Miguel, le simple fait d’entendre «station de montagne», il grelotte. Il n’aime pas trop le froid, ni la neige. Pierre aime bien le ski, et moi je suis un monstre fan de glisse. On skie souvent ensemble.

La fondue, ce sera avant ou après le live?

Avant, je ne pense pas que cela soit une bonne idée. On est tous dans l’énergie sur scène. On se fera plaisir après. On a hâte également de boire des vins chauds avec le public. Après nos concerts, depuis nos débuts, on va toujours voir les gens pour les remercier. C’est un truc que l’on ne perdra jamais. Le contact humain, encore plus dans cette ère très digitale, est tellement important.

Depuis mi-février 2022 vous êtes sur la route. Comment se passe votre tournée?

On traverse une période incroyable. On joue dans des grandes salles et le public est présent. C’est assez dingue après tout ce qui s’est passé de revivre ce genre de moments deux ans après que tout s’est arrêté. On nage en plein rêve.

Vous êtes combien de musiciens en version live?

Cinq. Pierre au chant, Miguel à la guitare, moi à la basse ainsi que deux musiciens qu’on a engagé, un batteur et un pianiste, pour apporter un côté plus live, plus boys band. C’est devenu des potes, ça fonctionne superbien entre nous, au point qu’on fait des sons ensemble maintenant.

À voir à Rock The Pistes (concerts à 13h30)