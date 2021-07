Paris : Vincent Cerutti hospitalisé d’urgence

Souffrant de multiples maux, l’animateur a subi une batterie de tests à l’hôpital. Une épreuve difficile pour le Français de 40 ans.

Vincent Cerutti a vécu un très mauvais moment le week-end dernier. Souffrant de multiples maux, il a été hospitalisé samedi 10 juillet 2021, à 16h. «J’avais des céphalées aiguës et permanentes, mal au ventre et des douleurs dans les jambes», a expliqué l’animateur radio sur Instagram, en publiant des photos où on le voit avec une petite mine, dans sa chambre d’hôpital. Sur place, le Français de 40 ans a dû subir une batterie d’examens pour savoir quel mal le frappait. Un calvaire pour lui. «Analyse de sang, test PCR, radio des poumons, scanner cérébral et enfin 3 ponctions lombaires plus tard: le verdict. Intoxication alimentaire qui aura été la cause de la déshydratation qui engendra très vite les maux de têtes et le reste», a expliqué le compagnon de l’animatrice Hapsatou Sy.