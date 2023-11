Vincent Dedienne a toujours voulu être comédien

Alors qu’il joue actuellement à Paris dans la pièce de théâtre «Un chapeau de paille d’Italie», Vincent Dedienne a fait quelques confessions au «Parisien Week-end» sur son métier de comédien, un job dont il rêvait depuis petit. «J’avais 7 ans quand j’ai découvert un spectacle de Muriel Robin en VHS. Je n’ai rien compris à ce qui m’arrivait. C’était comme un coup de foudre. Tout m’a plu: son personnage impressionnant, son phrasé très musical, sa langue imagée, sa colère et, en même temps, une sorte de désespoir dans son regard. Elle m’a fasciné. J’ai commencé à accrocher des photos d’elle partout, à apprendre ses sketchs par cœur, à rêver de devenir son ami et à vouloir être humoriste comme elle» a confié celui qui ne reprendra finalement pas le «Maillon faible» .

Dès le lycée, il a donc suivi des cours de théâtre. «J’étais en internat à Chalon-sur-Saône (France). Tous les soirs, je rentrais dormir dans un établissement voisin qui, lui, proposait l’option sport. C’était terrible. Ça ressemblait au film «Les Choristes» : un immense et vieux dortoir, avec des couvertures qui grattent et des lits qui grincent. Le premier jour, j’ai pleuré. Je crevais de détresse au milieu de tous ces sportifs hypervirils qui me regardaient comme si j’étais une erreur de casting. Je leur faisais des sketchs pour les faire rigoler et ne pas me faire péter la gueule. J’ai fini par avoir des copains», s’est souvenu en riant le Français de 36 ans.