Vincent Dedienne va reprendre les rênes du Maillon faible

Si cette décision d’engager l’humoriste et comédien pour remplacer l’iconique présentatrice risque de surprendre le public, elle ravit au plus haut point le Français de 36 ans. En 2016, celui qui a toujours voulu devenir comique avait fait part de sa grande admiration pour Laurence Boccolini, sur le plateau de «Quotidien». «Je suis tombé fou dingue amoureux d’elle quand j’étais enfant et ça ne m’a pas quitté. Elle était une comédienne géniale dans «Le Maillon faible», dans la série «Mademoiselle Joubert» et quand elle écrivait des chroniques dans «Rien à cirer», sur France Inter», avait-il déclaré.