Vincent Dedienne a toujours su qu'il serait comique

Révélé au grand public avec son tout premier spectacle en 2011, Vincent Dedienne , qui a aussi été chroniqueur sur Canal +, TMC et France Inter, présente son nouveau one-man-show, «Un soir de gala», jeudi 7 octobre 2021, au Théâtre de Beausobre , à Morges. L’humoriste français de 34 ans, qui adore son métier, s’est confié à cœur ouvert sur son parcours.

J’aime beaucoup jouer des personnages différents. Ça m’amuse vraiment. Je n’avais pas fait cela dans mon premier spectacle, vu que je parlais davantage de moi. J’avais donc envie de faire quelque chose de nouveau et d’encore plus rigolo. Je fais donc des personnages pour parler des gens qui m’entourent.

Il y a une agente de voyage qui me fait bien rire, une petite fille à haut potentiel que j’adore jouer et aussi un journaliste un peu speed. C’est trois-là m’amusent beaucoup.

Oui, surtout dans les premières représentations parce que c’est quitte ou double. Soit ce qu’on a écrit est drôle, soit ça ne l’est pas. Donc, ça peut faire peur. Après, quand je suis rassuré, j’ai toujours la trouille que la rencontre se passe mal avec le public mais, en général la joie de monter sur scène l’emporte sur le trac. Pour le surmonter, je mets un parfum que j’aime bien et je bois un peu d’eau chaude, avec du miel et du gingembre.

Oui, c’est mieux! On passe une meilleure journée. On passe de meilleures vacances avec des gens rigolos qu’avec des gens sinistres. C’est pareil pour un dîner, une soirée, une vie entière.

Quand j’étais petit, je regardais tout. J’étais fan de Muriel Robin, Pierre Palmade, Guy Bedos, Valérie Lemercier, Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte. Maintenant, je les côtoie et c’est super car ils ne sont pas décevants, ils sont merveilleux.

Oui, je n’ai pas du tout été freiné par des parents qui m’auraient dit de devenir plutôt docteur ou avocat. Ils m’ont laissé faire. Ils sentaient que j’étais fait pour ça. Si je ne l’avais pas fait, je serais mort, je me serais éteint à petit feu. Je n’aurais pas pu exercer un autre métier. On vous voit aussi maintenant au cinéma…

Franchement je n’y vois aucun inconvénient. Le jour où je dirai que j’en ai marre d’être connu, il faudra me piquer! C’est très agréable et ça fait partie du jeu. Et moi, j’ai la chance de ne pas être traqué par les paparazzis. Tout le monde s’en fout de savoir avec qui je vis. Je ne suis pas une égérie des réseaux sociaux ni de la mode. C’est donc assez calme pour moi.

Que connaissez-vous de la Suisse?