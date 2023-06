Roland-Garros: Le médecin en chef du tournoi se raconte

On les voit en coup de vent, entre deux jeux, rentrer en courant sur le court, avec ce sac en bandoulière et s’agenouiller devant l’athlète assis sur sa chaise au changement de côté. Les discussions sont brèves, le temps est compté: le médecin des joueurs de tennis doit poser un diagnostic comme on annonce un résultat: clairement et rapidement.