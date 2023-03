Ski alpin: Vincent Kriechmayr s’offre une descente au rabais à Soldeu

Il y avait comme une ambiance de colonie de vacances mercredi matin dans l’aire d’arrivée de la descente masculine de Soldeu, à El Tarter, à l’occasion du début des Finales de Coupe du monde. Pour la dernière course de sa carrière, le Français Johan Clarey (42 ans) a eu le droit à sa douche au champagne, tout comme l’Américain Travis Ganong, qui prend lui aussi sa retraite. La course, elle, a été beaucoup moins pétillante.

Déjà en retrait lors des entraînements, «trop rond» dans ses courbes selon John Nicolet sur les antennes de la RTS, le récent champion du monde de Courchevel/Méribel Marco Odermatt n’a pas plus tendu ses trajectoires mercredi. Le Nidwaldien termine à une lointaine 15e place et ne marque que 16 points. Assuré de remporter le classement général pour la deuxième année consécutive, «Odi» aura encore le super-G et le géant pour tenter d’atteindre la marque établie par l’Autrichien Hermann Maier il y a 23 ans (2000 points). Il en compte actuellement 1842.