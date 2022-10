Bure (JU): Vincent Kucholl a reçu des vrais insignes par le commandant de la place d’armes

Vincent Kucholl a affiché la missive et les insignes reçus sur le compte instagram de l’émission de la RTS.

Dans sa missive, le colonel Bruhlart indique à l’humoriste que sa candidature pour remplacer le haut gradé n’a pas été retenue. Il poursuit ainsi: «De plus, ayant constaté que vous ne possédez pas les bons insignes dans le rôle de mon remplaçant, je vous transmets donc ci-joint un badge et un écusson représentant l’AZA afin de coller au plus juste avec votre personnage.»