«Koh-Lanta» : Vincent veut déposer son «I don’t want this»

Plusieurs expressions en anglais du candidat de «Koh-Lanta, Les armes secrètes» ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il a décidé d’en profiter.

Depuis plusieurs semaines, chaque vendredi soir, Vincent est la star des réseaux sociaux. Il faut dire que l’analyste parisien de 28 ans a réussi à se faire remarquer dans «Koh-Lanta» en refusant de suivre les consignes de vote de son équipe jaune. Mais ce qui a marqué les téléspectateurs de TF1, ce sont ses expressions en anglais, dont «I don’t want this» et «I’m here girl» qui sont rapidement devenues des mèmes.