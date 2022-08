Cyclisme : Vine sort vainqueur du brouillard, Evenepoel prend la tête

Vine a contre-attaqué dans la montée finale vers le sommet du Pico Jano, a rejoint puis a déposé l’Ukrainien Mark Padun, devant depuis le début de la journée, et a conservé ses quelques secondes d’avance devant les cadors du peloton pour finir par franchir la ligne en premier, dans le brouillard.

Mäder s’accroche

Il a fini quinze secondes devant Evenepoel (22 ans), qui a imposé un rythme effréné au peloton au début de la dernière ascension, et devant l’Espagnol Enric Mas, troisième seize secondes derrière.

Au général, Evenepoel, s’empare du maillot rouge pour la première fois de sa jeune carrière. Le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ), en rouge ce jeudi, pointe à 21 secondes de Evenepoel, et Mas à 28 secondes.

Primoz Roglic, grand favori pour un quadruplé, a terminé l’étape à la 5e place avec Pavel Sivakov, Simon Yates et Gino Mäder, entre autres, à une minute et 37 secondes de Vine. Le Slovène pointe à la quatrième place au général, à une minute et une seconde d’Evenepoel. Mäder est 13e, à 2’03’’. Sébastien Reichenbach, lui, a terminé 54e, à 13’50’’ de Vine.