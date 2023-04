Cyclisme: Vingegaard gagne encore sur le Tour du Pays basque

Jonas Vingegaard a remporté jeudi à Santurtzi la quatrième étape du Tour du Pays basque au sprint devant Mikel Landa, sa deuxième victoire d’étape consécutive après son succès, mercredi, sur le mur d’Hika, et reste leader au classement général.

Le Danois de la Jumbo-Visma est parti en contre dans la dernière bosse du jour, la montée de La Asturiana, à une vingtaine de kilomètres de la ligne, et seul le Basque de la Bahrain-Victorious a réussi à le suivre.

Les deux premiers du général ont tenu bon jusqu’à la fin, résistant au retour du Zurichois Mauro Schmid, arrivé finalement troisième avec un groupe d’une vingtaine de coureurs, à 2 secondes. L’autre Suisse engagé sur les routes basques, le Bernois Marc Hirschi, a terminé beaucoup plus loin, à la 62e place, avec 3’26’’ de retard sur le Danois.

L’écart grandit

Grâce aux bonifications acquises au pied de la dernière difficulté du jour et à l’arrivée, Vingegaard compte désormais douze secondes d’avance sur Landa, au classement général, et 31 secondes sur David Gaudu, troisième. Mauro Schmid pointe au 20e rang, à 1’39’’, et Marc Hirschi au 39e, à 4’37’’.