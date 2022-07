Tour de France: Vingegaard: «J’ai hâte de la suite de notre bagarre avec Pogacar»

Jonas Vingegaard (à g.), a mis à mal son rival Tadej Pogacar dans l’ascension du col du Granon. AFP

Ce sont 21 lacets qui peuvent vous donner le tournis, bercés par l’euphorie de ce stade à ciel ouvert qui a participé à la légende de l’ascension. Bienvenue à l’Alpe-d’Huez! «La montée est moins difficile que celle du Granon, mais c’est l’atmosphère qui y règne qui rend ce lieu si spécial», résume Romain Bardet. Le Français, 3e au sommet du Granon mercredi et désormais intercalé entre les «monstres» Vingegaard et Pogacar au général, rêve comme tout Tricolore de s’y imposer un 14 juillet.



Le coup de force du Danois Vingegaard, qui a attaqué dans les cinq derniers kilomètres du Granon, a complètement relancé un Tour de France jusque là parfaitement maîtrisé par Pogacar. En filant à la vitesse moyenne de 18,9 km/h (contre 16,2 km/h pour Pogacar) dans les 5’000 derniers mètres du dernier col de la journée, le Danois a remporté l’étape alpestre et s’est emparé du maillot jaune.

«J’ai hâte de la suite de notre bagarre avec Tadej (Pogacar) et j’espère que les Danois seront nombreux pour me porter dans l’ascension de l’Alpe d’Huez» Jonas Vingegaard, nouveau maillot jaune du Tour de France

Victime d’une première défaillance sur la Grande Boucle, Tadej Pogacar a été relégué à plus de deux minutes au général. «Tadej (Pogacar) est un énorme coureur, c’est impensable pour moi de me retrouver en jaune et c’est un rêve qui se réalise, a déclaré le vainqueur de l’étape Albertville - Col du Granon. Mais je pense qu’il fera tout pour reprendre son maillot.»

«Pogi» promet une «belle bagarre»

Provoqué à plus de 60 kilomètres par les attaques des «revanchards» Roglic (battu en 2020) puis de Vingegaard (battu en 2021), l’ogre Pogacar s’est écrasé lorsque le Danois a décoché sa flèche finale. «L’équipe de Jonas (Vingegaard) était tout simplement trop forte. Ils m’ont harcelé et je n’étais pas bien dans le Granon, peut-être en raison d’une hypoglycémie, a expliqué le double vainqueur du Tour. Maintenant, c’est moi qui vais contre-attaquer et je lui promets une belle bagarre!»

Sous la canicule, «Pogi» a ouvert en grand son maillot jaune, décroché et dépassé par Bardet, Thomas ou même Gaudu. Il a fini à plus de trois minutes du vainqueur du jour! «Le plan était d’attaquer Tadej de loin, on l’a fait d’abord avec Primoz (Roglic). C’est un coéquipier en or, il a fait tout son possible pour m’aider ensuite, a lâché ému le Danois. J’ai entendu à la radio que Tadej était lâché, j’ai serré les dents et j’ai énormément souffert.»

Le Danois a remporté sa première étape sur le Tour de France. AFP