Cyclisme: Vingegaard remporte son premier Tour du Pays basque

Sur le podium final, Vingegaard a devancé les Basques Mikel Landa (à g.) et Ion Izagirre.

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté samedi son premier Tour du Pays basque en s’adjugeant la 6e et dernière étape à Eibar devant James Knox et Ion Izagirre, un triomphe en guise de repérage avant le Tour de France, qui partira du Pays basque dans moins de trois mois.

Comme lors des troisième et quatrième étapes, où il s’était montré le plus fort sur les montées d’Hika et de la Asturiana pour franchir la ligne d’arrivée en tête, le Danois a répondu samedi à une première attaque de Ion Izagirre à 30 kilomètres de l’arrivée, puis s’est envolé seul, après avoir un temps été suivi par Enric Mas.