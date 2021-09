Réformes : Vingt ans après le 11 septembre, l’Arabie saoudite veut polir son image

Deux décennies après l’effondrement des tours jumelles, Riyad cherche à reverdir son image. Le prince héritier, principal artisan des réformes sociales et économiques, continue néanmoins de mener une répression brutale contre les voix dissidentes

Vingt ans après les attentats du 11 septembre menés majoritairement par des Saoudiens, le royaume ultraconservateur d’Arabie saoudite s’efforce de projeter l’image d’un pays ouvert et tolérant avec une série de réformes économiques et sociales.

Corriger l’image du pays

Le riche pays du Golfe, premier exportateur de pétrole brut au monde et partenaire de longue date des Américains, a nié toute implication dans les attaques, dont pas moins de 15 des 19 auteurs étaient des ressortissants saoudiens.

Mais ce n’est que ces dernières années, sous l’impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, que le royaume a lancé une série de réformes pour sortir de la dépendance au pétrole et corriger l’image d’un pays longtemps accusé d’exporter une doctrine sunnite wahhabite rigoriste.

Les femmes ont été autorisées à conduire , les cinémas ont rouvert et la mixité a été permise lors de concerts pop. Ces réformes constituent «l’une des conséquences sur le long terme» du 11 septembre, estime Yasmine Farouk, chercheuse au centre de réflexion Carnegie Endowment for International Peace.

Déclassification de documents

Des réformes «pas suffisantes»

Le gouvernement a mis à l’écart la police des mœurs qui chassait les clients des centres commerciaux aux heures de prière ou empêchait les personnes de sexe opposé de se retrouver au même endroit. Les magasins et restaurants peuvent aujourd’hui rester ouverts pendant les cinq prières quotidiennes, alors qu’ils devaient fermer jusqu’à encore récemment.

Le pays, terre des lieux les plus saints de l’islam, cherche aussi à attirer les touristes grâce à des paysages pittoresques encore peu exploités. Le royaume est désormais «un endroit profondément différent et bien meilleur», estime Ali Shihabi, conseiller du gouvernement saoudien. Selon lui, ces réformes ont mis à mal «les structures et les réseaux de l’islam radical dans le pays. Le réservoir de jeunes Saoudiens endoctrinés par l’islam réactionnaire s’assèche rapidement».