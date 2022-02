Économie : Vingt ans après son adhésion à l’OMC, la Chine continue à faire fi de ses règles

Dans un rapport à l’attention du Congrès américain, l’administration Biden dénonce les pratiques commerciales déloyales de Pékin et son non-respect des accords qu’elle a signés.

Mais, «il est clair qu’en poursuivant cette approche (étatique), les politiques et pratiques de la Chine remettent en cause les règles de l’OMC et causent de graves dommages aux travailleurs et aux entreprises du monde entier, en particulier dans les industries ciblées par les plans industriels de la Chine», a réagi l’ambassadrice.

Vol de propriété intellectuelle et transfert forcé de savoir-faire

Pékin reste un partenaire commercial de taille

Pékin est aussi loin d’avoir respecté ses engagements d’achats de biens et services américains en 2020 et 2021. «La réalité est que cet accord n’a pas répondu de manière significative aux préoccupations plus fondamentales des États-Unis concernant les politiques et pratiques non marchandes menées par l’État chinois et leur impact néfaste sur l’économie américaine et les travailleurs et entreprises américains», poursuit-elle.