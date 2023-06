Vaud: Vingt ans de prison: peine confirmée pour l’assassin de Sara 

Les tentatives de Me Ludovic Tirelli d’ instiller le doute dans l’esprit des juges du Tribunal cantonal sont restées lettre morte. La cour d’appel présidée par Sandra Rouleau est restée insensible aux arguments avancés par l’avocat de Fazal*, mardi dernier à Renens (VD).

Cet Afghan, âgé aujourd’hui de 23 ans, avait été condamné en décembre dernier à 20 ans de prison pour l’assassinat de son ex-petite amie de 17 ans, une compatriote. En première instance, le Tribunal nord-vaudois avait intégralement suivi les réquisitions du Ministère public . La peine de l’assassin avait été assortie d’une mesure d’internement sécuritaire et d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Un jugement contre lequel son avocat, Me Tirelli, avait recouru au Tribunal cantonal.

Il fera appel au Tribunal fédéral

Pour rappel, Sara avait disparu le 27 décembre 2019. Son corps sans vie avait été retrouvé dix jours plus tard dans des marais à l’embouchure du Bey, à Yverdon-les-Bains (VD). Lors d’une audition de police, Fazal avait reconnu les faits, avant de se rétracter peu après.

«Même si je n’ai pas encore reçu le dispositif détaillé, je suis rassurée, a commenté la représentante de la famille de la victime, Me Manuela Ryter-Godel. Le dossier était extrêmement solide. Si l’appel avait passé, on aurait pu s’inquiéter du traitement qui sera réservé à d’autres affaires sur lesquelles nous travaillons actuellement.»

Pour sa part, Me Ludovic Tirelli s’est déclaré «guère surpris du jugement, au vu du déroulement des débats». Ces derniers s’étaient tenus dans une ambiance particulièrement tendue et la cour avait affiché son agacement à plusieurs reprises. L’avocat de Fazal a d’ores et déjà annoncé qu’il allait saisir le Tribunal fédéral.