Vingt ans de réclusion pour le crime du Léman

Le footballeur avait aussi été batelier

«Je connaissais le lac, j’avais travaillé dessus», a indiqué C., en faisant le long récit de son crime, devant la cour d’assises de Lyon. L’instruction judiciaire a établi que l’ancien joueur de football connaissait les rives du Léman, pour avoir joué dans plusieurs clubs suisses, dont le Lancy FC et le FC Aigle. Le procès révèle qu’il a aussi été batelier en 2014, pour le compte de la CGN. «Quand je passais en bateau, j’avais toujours vu un canal», a-t-il déclaré, à propos du canal de Noville. D’où sa parfaite connaissance des rives et des profondeurs du lac. Il dit avoir ramé en canoë gonflable pour transporter le corps. La police française a sollicité la fédération nationale de kayak pour évaluer le lieu d’abandon du corps, à environ 1500 mètres de la rive.