métavers: 20 ans plus tard, «Second Life» aura son app mobile

C’est cependant le pivot fin 2021 de Facebook transformé en Meta avec l’ambition de son patron Mark Zuckerberg d’imposer son métavers Horizon Worlds qui avait rappelé l’existence de «Second Life» au grand public. Linden Lab en avait eu bien besoin puisqu’il avait abandonné un an plus tôt Sansar, une plateforme permettant aux gens de créer et partager leur propre univers de réalité virtuelle. L’avenir dira si l’éditeur de «Second Life» aura plus de succès avec sa version mobile dont il a dévoilé les premières images. L'éditeur a livré quelques détails techniques: l’app réalisée avec Unity, principalement pour faciliter la création et la distribution du jeu sur les téléphones et tablettes iOS et Android.