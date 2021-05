Inde : Vingt-cinq morts après avoir bu une liqueur toxique

Dans l’État le plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh, l’alcool frelaté a encore frappé.

La police a arrêté dix hommes pour avoir vendu de l’alcool dans l’Uttar Pradesh, l’État le plus peuplé de l’Inde.

«Jusqu’à présent, 25 personnes sont mortes et quelques autres ont été admises à l’hôpital et sont sous traitement. Dix personnes ont été arrêtées», a déclaré à l’AFP Ajab Singh, un porte-parole de la police.

40% de l’alcool produit illégalement

La façon dont l’alcool en cause a été produit n’a pas encore été clairement déterminée. Mais des centaines de personnes meurent chaque année en Inde à cause d’alcool bon marché fabriqué dans des distilleries clandestines, accessibles même aux plus pauvres.