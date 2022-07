Saint-Gall : Vingt-cinq personnes bloquées au resto à cause de la boue

Lundi soir, un violent orage s’est produit à Sankt Martin (SG), dans la vallée de Calfeisen. Les fortes précipitations ont provoqué deux grandes coulées de boue. Les ponts et les routes d’accès ont alors dû être fermés. Les clients de l’auberge St. Martin n’ont pas pu quitter les lieux.

«Les clients étaient assis pour le repas. Ils étaient détendus et ne savaient pas du tout ce qui se passait à l’extérieur», explique Kurt Schär, propriétaire de Sankt Martin AG. «Je suis alors allé à chaque table et les ai informés de la situation et de la procédure à suivre.» Au total, 25 clients étaient concernés, dont sept qui n’avaient pas prévu de passer la nuit. À l’aide d’un engin de chantier, trois des sept convives ont été évacués en priorité en raison de l’urgence de la situation. Mais ensuite, de fortes précipitations se sont de nouveau abattues sur la région, ce qui a entraîné l’interruption de l’évacuation.