L'Américano-Coréenne d'aujourd'hui 20 ans a fait ses expériences dans le «grand monde», tournant dans quelques films ou séries et participant notamment à l'émission «The Masked Singer» aux Etats-Unis, en 2020. Elle en a profité aussi pour devenir l'une des cent personnes les plus influentes du monde selon le «Time», après son titre olympique. Mais comme les JO pointent à nouveau à l'horizon, elle a décidé de s'y remettre à Laax et plutôt très bien!

Celle qui parle magnifiquement le français pour être passée faire quelques classes à Genève et pas mal de descentes sur les pistes alentours entre 2008 et 2010 a repris l'entraînement en octobre dernier et ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et bien à sa grande surprise et à celle de son entraîneur, elle semblait encore plus forte! «Ca m'a surpris, a soufflé son coach Rick Bower à la NBC. Elle est arrivée et a commencé à réussir des choses encore mieux qu'avant qu'elle ne s'arrête!»