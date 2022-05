Berne: Vingt-deux motards devant la justice dans une ambiance électrique

Vingt-deux prévenus, membres de bandes rivales de motards – les Hells Angels et les Broncos d’un côté et les Bandidos de l’autre – doivent répondre de rixe pour une bagarre ayant éclaté en mai 2019 à Belp (BE). Les deux principaux accusés sont entendus pour tentatives d’homicide et éventuellement lésions corporelles graves. Le procès, qui doit durer environ un mois, s’est ouvert lundi matin à Berne.