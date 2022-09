Bâle : Vingt enfants piqués par des frelons, quatre finissent à l’hôpital

Mercredi, une course d’écoliers a dû être interrompue à Bâle après une attaque de frelons asiatiques. La Lange Erlen, une course en forêt, est connue de tous les écoliers bâlois. L’objectif: faire le plus grand nombre de tours du parcours. Mais la dernière édition n’aura pas duré plus d’un tour. Le groupe qui courait a en effet effrayé des frelons dont le nid était situé juste à côté du parcours. Les insectes s’en sont alors pris aux enfants.