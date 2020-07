Manche

Vingt-et-un migrants secourus en mer

Vingt et un migrants dans trois embarcations en difficulté ont été secourus dans la Manche samedi. Ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne.

Vers 2h samedi, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez (nord) a été prévenu «qu'une embarcation avec quatre migrants à son bord» se trouvait à environ deux kilomètres au nord-est de Sangatte, a relaté la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué. Ces quatre personnes, «en sévère hypothermie», ont été prises en charge alors que leur embarcation avait chaviré. Elles sont toutes «saines et sauves».