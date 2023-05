Vingt-huit Palestiniens tués dans des affrontements à Gaza

Trois jours d’échanges de tirs entre Israël et des groupes armés palestiniens à Gaza ont fait 28 morts dans le territoire palestinien et un en Israël, sans que cette nouvelle escalade ne donne de signe de répit jeudi, malgré des efforts de médiation.

Cette flambée de violences, la plus importante entre Gaza et Israël depuis août 2022, a débuté mardi par des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, visant le Jihad islamique, organisation considérée comme «terroriste» par Israël, l’Union européenne et les États-Unis. Une personne a été tuée jeudi à Rehovot, au sud de Tel-Aviv, et plusieurs blessées après qu’une roquette est tombée sur un immeuble résidentiel, ont annoncé la police et les services de secours.