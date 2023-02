Afrique du Sud : Vingt morts dans une collision entre un bus et un fourgon blindé

Vingt personnes ont été tuées et une soixantaine blessées en Afrique du Sud dans une collision entre un bus et un fourgon blindé, a indiqué mardi le département des Transports de la province du Limpopo (nord). «Vingt personnes ont été tragiquement tuées dans un accident lorsqu’un camion de transport de fonds a perdu le contrôle et est entré en collision frontale avec un bus venant en sens inverse», a précisé le département des Transports dans un communiqué.

Pluies diluviennes

Le pays a connu en 2022 les pires inondations de son histoire dans la région de Durban (sud-est), faisant plus de 400 morts et causant d’importantes destructions. L’Afrique du Sud dispose d’un des réseaux routiers les plus développés du continent mais compte parmi les plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.