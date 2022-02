Madagascar : Vingt morts et des rizières détruites dans le sillage du cyclone Batsirai

Alors que le cyclone Batsirai a quitté Madagascar pour le continent, il a laissé des scènes de désolation sur l’île en plus d’un bilan de 20 morts: routes coupées, cultures détruites, 55’000 déplacés.

La grande île de l’océan Indien, qui compte une population de près de 28 millions, était déjà sous le choc d’une tempête tropicale, Ana, qui a fait 55 morts fin janvier. Et ce récent cyclone a coïncidé avec les propos du président sud-africain Cyril Ramaphosa, rappelant que l’Afrique «supporte à la fois le poids et le coût» du réchauffement climatique.

Jusqu’à 165 km/heure

«Batsirai a quitté Madagascar ce matin à 7h (5h en Suisse) pour sortir sur le golfe du Mozambique», a déclaré Jean-Benoît Manhes, représentant adjoint de l’Unicef dans le pays. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, vingt personnes ont été tuées et 55’000 ont dû quitter leurs foyers abîmés ou détruits par la pluie diluvienne et les rafales de vent qui ont atteint jusqu’à 165 km/heure.

L’agence des Nations unies pour l’enfance craint notamment que de nombreuses victimes soient des mineurs, dans un pays, l’un des plus pauvres au monde, où ils représentent plus de la moitié de la population.

«Grenier du riz dévasté»

La capitale, Antananarivo, et le principal port du pays, Tamatave, ont été cette fois épargnés, ce qui explique un bilan humain plus faible que ce qui était redouté par les autorités et les ONG, qui tablaient sur près de 600’000 personnes affectées et 140’000 déplacées. «Les toits de plusieurs centaines d’écoles, de centres de santé ont été soufflés», souligne toutefois l’Unicef, pour qui le bilan reste lourd sur une île.