29 personnes ont perdu un oeil à cause de balles en caoutchouc

Une ophtalmologue a compilé les statistiques de personnes ayant perdu une partie de la vue, à cause de projectiles non létaux depuis 1980. Les victimes sont principalement recensées à Zurich, Berne et Bâle.

Dernier épisode en date: le 1er Mai à Zurich, un homme aurait été atteint à un œil par une balle en caoutchouc. 20 Min

«Manifestation non autorisée: la police tire des balles en caoutchouc.» Ce genre de titre se retrouve souvent au lendemain de manifestations qui ont dégénéré. Les villes de Bâle et Zurich sont souvent citées et, dans cette dernière, l’usage de balles en caoutchouc s’est invité au Parlement de la ville. En effet, lors des défilés du 1er Mai, des tirs ont été effectués par la police et une personne a été atteinte à un œil. Pourtant, les circonstances de ce drame et l’étendue des lésions ne sont pas claires. Reste que le débat sur l’usage disproportionné ou non de ces projectiles est lancé.

Ce mercredi, le «Tages-Anzeiger» apporte des données chiffrées au débat. Car il n’existe pas en Suisse de statistiques spécifiques sur les personnes ayant perdu toute ou une partie de la vue à cause de tirs de balles en caoutchouc. Or, une ophtalmologue zurichoise, Anna Fierz, a compilé des milliers de données sur le sujet depuis 1980. Au total, 29 cas de personnes blessées par des balles en caoutchouc ont été comptabilisés. Ce sont pour la plupart des jeunes hommes qui évoluent dans le milieu des supporters ou qui participent à des manifestations non autorisées. Parfois, les projectiles ont aussi été tirés sur des personnes non impliquées.

Éborgnés à Zurich

Jusqu’en 2003, presque tous les incidents connus avec de tels projectiles ont eu lieu à Zurich, soit 15 entre 1980 et 2003. Ensuite, ce n’est qu’en 2013 qu’une blessure est survenue dans la ville de Zurich, lors d’une marche de supporters. L’incident du 1er Mai 2023 est à nouveau le premier connu depuis 2013. La plupart des blessures au cours des 20 dernières années ont eu lieu à Bâle ou à Berne. Dans 11 des 29 cas, les personnes concernées ont perdu la vue d’un œil, selon Anna Fierz. Huit de ces cécités ont eu lieu dans la ville de Zurich. Selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, la cécité signifie que l’acuité visuelle d’un œil est inférieure à 5%. La cécité due à ces balles peut également défigurer la victime et le traitement est complexe et coûteux.

La justice boucle promptement les enquêtes

Les procédures contre les policiers sont souvent classées sans suite. Les procureurs remettent toujours en question le fait que les blessures soient dues à des tirs de projectiles en caoutchouc. Au lieu de cela, ils soupçonnent d’autres causes comme des pierres ou une hampe de drapeau, comme récemment à Bâle. La plupart du temps, les procédures se terminent prématurément. Certains blessés auraient également inventé d’autres scénarios d’accident. Ils craignaient de se faire passer pour des participants à des manifestations non autorisées ou à des marches de supporters, et de voir leurs prestations d’assurance réduites pour cette raison.

