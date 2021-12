Bangladesh : Vingt personnes condamnées à mort pour le meurtre d’un étudiant

En 2019, un étudiant avait été frappé durant six heures par 25 étudiants au Bangladesh, parce qu’il avait critiqué le gouvernement sur les réseaux sociaux. La justice vient de rendre son verdict.

Un avocat veut faire appel

Battu durant 6 heures

Il avait été battu à coups de batte de cricket et d’autres objets contondants six heures durant par 25 de ses camarades, membres de la Ligue Chhatra du Bangladesh (BCL), branche universitaire de la Ligue Awami, parti au pouvoir. Les individus condamnés à mort avaient entre 20 et 22 ans à l’époque des faits. Toutes les exécutions se font par pendaison, un héritage de l’ère coloniale britannique.

Dans une vidéo de surveillance qui a fait le tour des réseaux sociaux, on pouvait le voir entrer dans le dortoir avec des militants du BCL. Environ six heures plus tard, son corps était transporté par les étudiants et abandonné à terre. Le BCL a fait parler de lui ces dernières années pour l’implication de certains de ses membres dans des affaires de meurtres, de faits de violence et d’extorsion.