Lac Léman : Vingt-quatre enfants remis du cancer iront naviguer

La croisière Léman hope 2021 pourra avoir lieu, mais les dons demeurent nécessaires pour pérenniser l’action.

«La Chiki Foundation vient de nous le confirmer! Le montant nécessaire pour emmener 24 enfants naviguer sur le Léman est garanti. Nous pouvons ainsi planifier la croisière 2021, tout en continuant de nous faire connaître pour lever un maximum de fonds et construire une stabilité financière afin d’offrir une opportunité de vivre cette «life-changing experience» aux jeunes en rémission du cancer», se réjouit Priscille Varillon de Macías, directrice du projet Léman hope .

Pour mémoire, il s’agit d’une croisière de 4 jours et 4 nuits sur un voilier, permettant à des enfants en rémission du cancer d’envisager leur avenir avec confiance et optimisme. «Pour eux, les bienfaits d’une telle aventure sont cliniquement prouvés», assure Mirko Martino, chargé de communication. À terme, l’objectif est que tous les enfants et adolescents ayant vaincu cette maladie puissent bénéficier de ces croisières, tout en sachant qu’en Suisse, ils sont 250 à recevoir ce terrible diagnostic chaque année.