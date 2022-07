Massacre de Srebrenica : Vingt-sept ans après, 50 victimes seront inhumées

Les restes de victimes identifiées du massacre seront enterrés dans le cimetière où reposent déjà 6’671 personnes. Ceci alors que 1’200 victimes sont toujours recherchées.

«Il est plus que jamais de notre devoir de nous souvenir du génocide de Srebrenica» et «du besoin de défendre la paix, la dignité humaine et les valeurs universelles». «À Srebrenica, l’Europe a failli et nous sommes face à notre honte».