«Presque toutes les prochaines montées répertoriées vont être très limitées aux spectateurs et aucune voiture ni camping-car ne seront autorisés à y grimper, a confirmé Thierry Gouvenou, le directeur de la course. Les gens ne pourront y aller qu’à pied ou sur le vélo. On ne veut pas leur interdire totalement l’accès, mais simplement le limiter.»

«Le plus gros challenge devant nous est d’arriver à garder assez d’espace entre le public et les coureurs, a enchaîné Gouvenou, toujours sur Velo News. C’est quelque chose qui tourne beaucoup dans nos têtes. On essaie de trouver le meilleur moyen de ne pas mettre le peloton en contact proche avec les gens, on a passé des mois à se focaliser là-dessus.»