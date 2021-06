Fribourg - Vingt-sept productions suisses au FIFF

Voilà pour le contexte. Place au programme: 139 films venus de 51 pays seront égrainés du 16 au 25 juillet, avec en particulier 6 premières mondiales, 3 internationales, 6 européennes et 38 premières suisses.

Vingt-sept films helvètes se taillent une belle part. Dans la section «Passeport suisse», sera diffusé un des documentaires que le FIFF estime être «parmi les plus bouleversants jamais tournés»: «Love of Fate» du Jurassien Pierre-Alain Meier. À noter que le prix Visa étranger, qui soumet six courts métrages de jeunes talents d’écoles de cinéma suisses à un jury composé d’invités du Rwanda, se dote du nouveau Prix Röstigraben, en collaboration avec les Schweizer Jugendfilmtage.