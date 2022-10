Inde: 26 pèlerins meurent dans un accident de la route

Inde : Vingt-six pèlerins meurent dans un accident de la route

Les victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, rentraient samedi d’un sanctuaire à bord d’une remorque tirée par un tracteur lorsque le véhicule a basculé dans un étang.

Le drame s’est produit samedi soir dans la ville de Kanpur, dans l’État d’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde. Capture d’écran Google Maps

Un tracteur tirant une remorque remplie de pèlerins revenant d’un sanctuaire en Inde s’est retourné samedi et a plongé dans un étang, faisant 26 morts et 16 blessés graves, ont indiqué les autorités. La remorque transportait une cinquantaine de personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, lorsque le drame s’est produit dans la ville de Kanpur, dans l’État d’Uttar Pradesh (nord), samedi, a déclaré un haut responsable local, Sudheer Kumar.

Les accidents de la circulation sont fréquents en Inde, faisant plus de 150’000 morts l’an dernier, soit plus de 400 par jour, selon les statistiques officielles, qui sont probablement sous-estimées. Le transport de personnes dans des remorques de tracteurs est également courant, en particulier dans les régions rurales. Les routes y sont souvent mal entretenues et les conditions de sécurité et le Code de la route sont peu respectés.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances sur Twitter. «Mes pensées vont à tous ceux qui ont perdu des proches et des êtres aimés et mes prières vont aux blessés», écrit-il. Le Premier ministre de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a souligné que ce type de véhicules – un tracteur tirant une grande remorque – devrait être utilisé uniquement pour transporter des produits agricoles et du fret, et pas des gens. «L’accident survenu dans le district de Kanpur est vraiment déchirant», a-t-il déploré.